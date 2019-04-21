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ERDOĞAN TÜRGEV YURDUNU ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ozan URAL / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ozan URAL / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.
Beylerbeyi'nden akşam saatlerinde çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.30 sıralarında yurda geldi. Yurtta kalan öğrencilerle konuştuğu öğrenilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan 19.15 sıralarında ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne gitti. Erdoğan 21.00 sıralarında Haliç Kongre Merkezi'nden çıkış yaparak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoy giriş ve çıkışları
-Erdoğan'ın yurtta öğrencilerle çektirdiği fotoğraflar
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