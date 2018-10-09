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Erdoğan: "Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır"


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