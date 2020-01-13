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Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur."
Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
13.01.2020 16:53 |
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Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur."