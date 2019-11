Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

DOHA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı bir zihniyetin ürünü asla değildir. Bu üssün kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemeyenlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmaya tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında vatanımızın bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aynı kutlu dava yolunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- "82 milyonun duası daima sizinledir"

Erdoğan, sınır içinde ve dışında Türkiye'nin bekası, milletin güvenliği, dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerine Allah'tan başarı dileyerek, "Sizlere tüm Türkiye'nin selamlarını, sevgilerini getirdim. 82 milyonun her bir ferdinin duası daima sizinledir. Sizler burada 2 bin 200 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli birer mensubu olarak görev yapıyorsunuz. Her biriniz aynı zamanda Türk milletinin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizi tek tek gözlerinizden öpüyorum." diye konuştu.