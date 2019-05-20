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ERDOĞAN TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ BAGHDAD AMREYEV'İ KABUL ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.  Genel Sekreter Amreyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Konseyi'nin son dönemdeki faaliyetleri, kuruluşunun 10.

İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Genel Sekreter Amreyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Konseyi'nin son dönemdeki faaliyetleri, kuruluşunun 10. yıldönümüne denk gelen ve 2019 Ekim'inde Azerbaycan'da düzenlenecek olan Türk Konseyi 7. Zirvesinin hazırlıkları ile bu bağlamda düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Amreyev, Türkiye'nin Türk Konseyi Üye Ülkeleri arasında tüm alanlarda hayata geçirilen kapsamlı işbirliğine katkıları ve aktif katılımının yanısıra Erdoğan'ın kuruluşundan beri Konsey'in girişimlerine ve projelerine vermiş olduğu sürekli destekten dolayı şükranlarını ifade etti.
Amreyev, geçtiğimiz günlerde kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler Ortak Ticaret ve Sanayi Odası ile Sekretaryanın Ortak Yatırım Fonu tesisi yönündeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter ayrıca Budapeşte'de açılması planlanan Türk Konseyi temsilciliği, üye olmayan ülkeler ve uluslararası örgütlerle ilişkilerin yanı sıra Türk Konseyi'nin reform süreci hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyasının Türkiye için her zaman öncelik teşkil ettiğini vurgulamış ve Türk Konseyi'nin başarılı çalışmalarından ve Eylül 2018'de Çolpon-Ata'da düzenlenen son Devlet Başkanları Zirvesi sırasında alınan kararların uygulanmasından duydukları memnuniyeti vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Sekretaryasına faaliyetlerinin ve girişimlerinin gerçekleştirilmesinde, kardeş Türk Dili Konuşan Ülkeler ve diğer üye olmayan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde gözlemci statüsünü elde edilmesi de dahil olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin arttırılması çalışmalarındaki tam desteğini yineledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Yatırım Fonu'nun kurulmasına yönelik hazırlıkları takdirle karşılamış ve Fonun, Üye Devletlerin küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) de dâhil olmak üzere özel sektörünü destekleyecek güce sahip olması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği Teşkilatları olan Türk Konseyi, TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın devam etmekte olan reform süreci hakkındaki görüş ve önerilerini de aktardı.
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Proje Direktörü Ali Çiviler, toplantıda Genel Sekreter Baghdad Amreyev'e eşlik etti.

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