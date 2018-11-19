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Erdoğan "TürkAkım Projesi Deniz Bölümü'nün tamamlanması" töreninde konuştu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Enerji işbirliği alanında attığımız yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. 2014'te ilk adımını attığımız 2016'da somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. TürkAkım Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir. Bugün tamamlanan deniz kesimi Karadeniz'den paralel ilerleyen 2 ayrı hat olarak döşendi. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatı devam ediyor. 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak projede komşularımız ve bölgemiz açısından da pek çok avantajı bulunuyor. En az yarısını Avrupa'ya göndermeyi düşünüyoruz. Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul gibi yeni tedarik bölgeleri oluşacaktır. Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa'nın doğal gaz taleplerini karşılayacağız" dedi.

(FOTOĞRAF)

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