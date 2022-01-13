HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan: Türkiye AB'ye üyelik hedefine bağlı

Erdoğan: Türkiye AB'ye üyelik hedefine bağlı

13.01.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefine bağlı olduğunu, ancak AB'nin Türkiye'ye karşı oyalama taktiği uyguladığını söyledi.

Erdoğan: Türkiye AB'ye üyelik hedefine bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yaptığı konuşmada AB'nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin aşılmasında Türkiye'nin anahtar ülke olduğunu belirterek Türkiye'nin AB'ye katılım perspektifi temelinde olumlu gündemi hayata geçirmek için diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin üst düzey ziyaret ve temasların yanı sıra iklim, güvenlik, göç ve sağlık alanlarında yüksek düzeyli diyalog güvenlik toplantıları gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Attığımız tüm bu adımlara üzülerek ifade etmek isterim ki Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik" dedi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere olumlu gündemi hayata geçirmemek için AB'de Türkiye'ye karşı oyalama taktikleri uygulamasından şikayet eden Erdoğan, AB'nin iradesinin birkaç devlet tarafından esir alındığını savundu.

Mevcut krizler çözülmedikçe göç krizinin derinleşerek devam edeceğini, Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerde bugün 4 milyonun üzerinde Suriyelinin hayatını idame ettirdiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye olmasaydı hem Suriye hem de Avrupa çok farklı bir manzarayla karşı karşıya kalacaktı" ifadesini kullandı.

"18 Mart mutakabatı güncellenmeli"

Türkiye'nin AB'den anlamlı bir destek alamadığını ve Suriyelilerin terörden arındırılmış bölgelere dönüşüne destek vermediğini belirten Erdoğan, AB ve Türkiye arasında imzalanan göç mutabakatının da güncellenmesini istedi. Erdoğan, "18 Mart mutabakatının göç yönetimine ilişkin boyutu güncellenmediği sürece bu alanda derinlikli bir iş birliğinden söz etmek mümkün değildir. Yine bu süreçte geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalara son verilmesi şarttır" dedi.

Önümüzdeki dönemde vize serbestisi ve Gümrük Birliği konularında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşenleri yerine getirdiğini ve müzakerelerin başlatılmasının bir çok konuda uzlaşmanın yolunu açacağını kaydetti. "Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye, AB'ye tam üyelik hedefine bağlıdır" diyen Erdoğan, bazı üyelerin de Türkiye ile problemlerini Birlik koridorlarında çözmeye çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, Yunanistan ile de doğrudan ve yapıcı diyalogla sorunların halledileceğini savundu.

"AB stratejik miyopluktan kurtulmalı"

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi çözümün önünü açacağını ifade ederek "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi. Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

DW/HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
30 yıl sonra yeniden felaketi yaşadılar!30 yıl sonra yeniden felaketi yaşadılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı: Boğularak öldürülmüş

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı: Boğularak öldürülmüş

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.