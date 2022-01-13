Erdoğan: Türkiye AB'ye üyelik hedefine bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yaptığı konuşmada AB'nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin aşılmasında Türkiye'nin anahtar ülke olduğunu belirterek Türkiye'nin AB'ye katılım perspektifi temelinde olumlu gündemi hayata geçirmek için diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin üst düzey ziyaret ve temasların yanı sıra iklim, güvenlik, göç ve sağlık alanlarında yüksek düzeyli diyalog güvenlik toplantıları gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Attığımız tüm bu adımlara üzülerek ifade etmek isterim ki Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik" dedi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere olumlu gündemi hayata geçirmemek için AB'de Türkiye'ye karşı oyalama taktikleri uygulamasından şikayet eden Erdoğan, AB'nin iradesinin birkaç devlet tarafından esir alındığını savundu.

Mevcut krizler çözülmedikçe göç krizinin derinleşerek devam edeceğini, Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerde bugün 4 milyonun üzerinde Suriyelinin hayatını idame ettirdiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye olmasaydı hem Suriye hem de Avrupa çok farklı bir manzarayla karşı karşıya kalacaktı" ifadesini kullandı.

"18 Mart mutakabatı güncellenmeli"

Türkiye'nin AB'den anlamlı bir destek alamadığını ve Suriyelilerin terörden arındırılmış bölgelere dönüşüne destek vermediğini belirten Erdoğan, AB ve Türkiye arasında imzalanan göç mutabakatının da güncellenmesini istedi. Erdoğan, "18 Mart mutabakatının göç yönetimine ilişkin boyutu güncellenmediği sürece bu alanda derinlikli bir iş birliğinden söz etmek mümkün değildir. Yine bu süreçte geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalara son verilmesi şarttır" dedi.

Önümüzdeki dönemde vize serbestisi ve Gümrük Birliği konularında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşenleri yerine getirdiğini ve müzakerelerin başlatılmasının bir çok konuda uzlaşmanın yolunu açacağını kaydetti. "Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye, AB'ye tam üyelik hedefine bağlıdır" diyen Erdoğan, bazı üyelerin de Türkiye ile problemlerini Birlik koridorlarında çözmeye çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, Yunanistan ile de doğrudan ve yapıcı diyalogla sorunların halledileceğini savundu.

"AB stratejik miyopluktan kurtulmalı"

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi çözümün önünü açacağını ifade ederek "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi. Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

DW/HS,EC

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