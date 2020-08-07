Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'daki Cuma namazının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonominin durumu ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi hakkında Erdoğan "Dünyadaki ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız, başta ABD, Rusya ve Avrupa olmak üzere ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz" dedi. 2002'de AKP'nin göreve geldiği dönemdeki toplam milli gelir ile 2019 verilerini karşılaştıran Erdoğan, 2002’de 236 milyar dolar olan milli gelirin, 2019 yılında 754 milyar dolara çıktığını söyledi.

"Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde"

"Türkiye bir tırmanışta ama bu tırmanışımızı görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı olarak konuşuyorum" diyen Erdoğan "Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde ama gözü olup görmeyenler, gerçekleri yanlış anlatırlarsa anlatsınlar biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettireceğiz" diyerek sözlerine devam etti.

Kur artışlarıyla ilgili olarak "Türkiye'de ekonomi, sistem olarak oturmuştur. Bazen tırmanışlar bazen inişler görülebilir ama yerli yerine oturacaktır" dedi ve yaşanan sorunun gelip geçici bir dalgalanma olduğunu belirtti.