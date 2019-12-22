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Erdoğan: Türkiye attığı adımlardan kesinlikle geri dönmeyecektir

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Suriye'de attığı adımlar ve Libya ile vardığı mutabakattan geri dönmeyeceğini söyledi.

Erdoğan: Türkiye attığı adımlardan kesinlikle geri dönmeyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk denizaltısı Pirireis’i Havuza Çekme ve beşinci gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin geleceğe güvenle bakabilmek için önce geçmişten geleceğe güçlü bir köprü kurması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Milletimize uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları, başarıları unutturulmak istenmiştir. Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır… Halbuki sadece Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen devletlerimizin 2200 yılı aşkın köklü bir mazisi bulunuyor. Bu devletlerin yönettikleri toprakların haritasını şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde ortaya gerçekten muhteşem bir manzara çıkıyor. Bu ülkenin ve bu milletin tarihini bilmeyenler, attığımız her adımda bize 'Burada ne işimiz var?' diye soruyorlar. Halbuki asıl sorulması gereken soru, 'Biz bunca zamandır niye oralarda yokmuşuz?' olmalıdır" dedi.

Yunanistan'a eleştiri

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz ve Libya ile ilgili politikalarına değinen Erdoğan, Yunanistan’ı eleştirdi. Erdoğan, "Yunanistan ve onu destekleyen kimi ülkeler, uzunca bir süredir Türkiye'yi adeta denize adım atamaz hale getirmenin hazırlıkları içindeydi. Akdeniz'e komşu kimi Arap ülkeleri ile İsrail'in de benzer çabalar içinde bulunduğunu biliyoruz. Bizim, durduk yere kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur. Bıçak gırtlağa dayanana kadar da sükunetimizden asla taviz vermedik ancak geldiğimiz noktada artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yoktur" diye konuştu.

"Bize denize girecek sahil bile bırakmayacaklar"

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs ve Libya ile başlattığı süreçten vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor. Türkiye'ye ve Türk milletine karşı öyle bir kinleri var ki ellerinden gelse bizi sadece Anadolu'dan söküp atmakla kalmayacak, dünyadan kökümüzü kazıyacaklar. Hamdolsun ülkemiz artık bu tür niyetlere, bu tür sinsi veya açık saldırılara karşı kendi hakkını, hukukunu, çıkarlarını koruyabilecek güce, iradeye, imkana sahiptir. Ülkemizin KKTC ve Libya ile yaptığı anlaşmalar, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine ve diğer yerlerdeki benzer örneklere tamamen uygundur."

DW / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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