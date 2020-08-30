Erdoğan: Türkiye Doğu Akdeniz'de şantaj diline boyun eğmeyecek

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı.

Erdoğan ve devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, ardından Anıtkabir'de bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecektir" dedi.

dha/BW,HT

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