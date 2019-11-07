Erdoğan: 'Türkiye Hapishanelerinde 1149 DEAŞ Üyesi Var'

ABD’nin IŞİD lideri Bağdadi’ye operasyon yapmasının ardından Türkiye, Bağdadi ailesinden birçok kişinin yakalandığını açıkladı.
Türkiye’nin Bağdadi ailesine mensup kişilerle ilgili nasıl bir prosedür işleteceği merak ediliyor.
Bugün Macaristan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakalanan Bağdadi ailesi mensuplarıyla ilgili sorgulama işlemlerinin sürdüğünü söylerken, Türkiye’nin elinde şu anda açıklamayı doğru bulmadığı bilgiler olduğunu ifade etti.
Erdoğan: ‘Yanlışa düşmemek için sorgulamaları derinleştirmek durumundayız’
Erdoğan, ‘‘Olay ciddi boyutlara gidiyor. Bağdadi’nin tüm yakınları ülkemizi hedef aldı. Bunlar, ülkemize yerleşmenin gayreti, burada bulunma gayreti içinde. Azez’de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Biz bunları geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, bu merkezlerde duracaklar. Bizim adalet bakanlığımız ne karar verecek bunu göreceğiz. Bir eşi aynı şekilde bir buçuk yıldır elimizdeydi. Elimizde olan eşinin de bu süreçte yeri olacak. Sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Şu anda açıklamayı doğru bulmuyoruz. Her şey net hale gelsin. Net hale gelince bunların açıklamasını inşallah yapacağız. Bağdadi’nin eşinin yanında DNA’sı doğrulanmış çocuğunun da olması bu da bizim için önemli bir hassasiyet. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim. Türkiye olarak bu yanlışların içinde kıvranmayı doğru bulmuyoruz’’ dedi.
‘Dünyada DEAŞ’la mücadeleyi Türkiye kadar veren ikinci ülke yok’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günkü TBMM Grup Toplantısı’nda, “Saray iktidarı, Türkiye'nin Ortadoğu'da maceracı politikaya sürüklenmesinin sebebidir. Türkiye, Suriye'ye demokrasi getireceğiz diyerek emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunmuştur. Türkiye üzerinden Suriye'ye silah sokulmuştur. IŞİD terörüyle mücadele etmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamakta hata yapıldı. Türkiye üzerinden Suriye’ye teröristler gönderildi. Türkiye'nin terörle mücadelesine en büyük zararı AK Parti iktidarı ve onun genel başkanı vermektedir” sözleriyle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘‘Hayatını yalanlar üzerine inşa etmiş birisi’’ diyerek tepki gösterdi.
Erdoğan, ‘‘Bugüne kadar Türkiye’ye giriş yasağı konulan DEAŞ’lı sayısı 76 bin. Bunu Bay Kemal bilmez. Aynı şekilde sınır dışı edilen DEAŞ’lı sayısı 7550. Hapishanelerimizde 1149 DEAŞ’lı militan var. Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul edilemez. Hayatı bu tür yalanlarla dolu. Suriye’deki DEAŞ kamplarından kaçıp ülkemiz tarafında yakalanan ve hapishanelere konan DEAŞ’lı sayısı da 270. Son YPG’nin cezaevlerinden bıraktıkları vardı. Bunlar ağırlıklı kadın ve çocuk. Biz bunları yakalayıp cezaevlerine koyduk. Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’da 3500 DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi. Bunlar DEAŞ’la mücadele değil mi? Dünyada DEAŞ’la mücadeleyi Türkiye kadar veren bir, ikinci ülke yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol” dedi.
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