Erdoğan: 'Türkiye Hapishanelerinde 1149 DEAŞ Üyesi Var'

ABD’nin IŞİD lideri Bağdadi’ye operasyon yapmasının ardından Türkiye, Bağdadi ailesinden birçok kişinin yakalandığını açıkladı.

Türkiye’nin Bağdadi ailesine mensup kişilerle ilgili nasıl bir prosedür işleteceği merak ediliyor.

Bugün Macaristan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakalanan Bağdadi ailesi mensuplarıyla ilgili sorgulama işlemlerinin sürdüğünü söylerken, Türkiye’nin elinde şu anda açıklamayı doğru bulmadığı bilgiler olduğunu ifade etti.

Erdoğan: ‘Yanlışa düşmemek için sorgulamaları derinleştirmek durumundayız’

Erdoğan, ‘‘Olay ciddi boyutlara gidiyor. Bağdadi’nin tüm yakınları ülkemizi hedef aldı. Bunlar, ülkemize yerleşmenin gayreti, burada bulunma gayreti içinde. Azez’de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Biz bunları geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, bu merkezlerde duracaklar. Bizim adalet bakanlığımız ne karar verecek bunu göreceğiz. Bir eşi aynı şekilde bir buçuk yıldır elimizdeydi. Elimizde olan eşinin de bu süreçte yeri olacak. Sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Şu anda açıklamayı doğru bulmuyoruz. Her şey net hale gelsin. Net hale gelince bunların açıklamasını inşallah yapacağız. Bağdadi’nin eşinin yanında DNA’sı doğrulanmış çocuğunun da olması bu da bizim için önemli bir hassasiyet. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim. Türkiye olarak bu yanlışların içinde kıvranmayı doğru bulmuyoruz’’ dedi.