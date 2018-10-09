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Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 00:37 | Son Güncelleme

  - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

"TÜRKİYE IMF DEFTERİNİ TEKRAR AÇMAMAK ÜZERE KAPATMIŞTIR"
Ekonomiye ilişkin Erdoğan, "Ekonomik göstergelerimiz diğer ülklelerle karşılaştırıldığında çok iyi bir noktadadır. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır" dedi.

"CEZAEVLERİNİ BOŞALTMAK İÇİN AF ÇIKARTILMAZ"
Af konusunda Erdoğan, "Af meselesinde öncelikli ölçümüz vicdandır. Ölçü belli bu ölçüye göre talimatımızı başta adalet bakanımız olmak üzerek kendilerine verdik. Yapılabilecek bir şey varsa bunu en geniş anlamda siz de çalışmalarınızı yapın bu konuda ne gibi bir adım atılabilir bakalım. Cezaevlerini boşaltmak için af çıkartılmaz" dedi.

SUDİ GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI
Sudi gazetecinin öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Takibini yapıyorum çıkacak sonucu dünyaya bildireceğiz. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar vs. hepsi inceleniyor, takip ediliyor" dedi.

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Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (2) - YenidenErdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (2) - Yeniden
Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (5)  Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (5)  
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