HABER

Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (4)  

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 00:26 | Son Güncelleme

'CUMHURBAŞKANI OLARAK BU İŞİN TAKİBİNDEYİM' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "Ben de cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkan sonuç ne olacaksa onu da dünyaya bildireceğiz" dedi.

'CUMHURBAŞKANI OLARAK BU İŞİN TAKİBİNDEYİM'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "Ben de cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkan sonuç ne olacaksa onu da dünyaya bildireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 27'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP'nin af teklifiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "MHP'nin teklifi kendisine aittir. Biz AK Parti olarak nasıl bir teklifle karşısına çıkarız, nereye kadar yaklaşırız; bunların hepsi arkadaşlarımızın çalışmasından sonra ortaya çıkacak. Yarın Macaristan ziyaretim var. Macaristan'dan döndükten sonra bizim hukukçu arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar da var. Bu çalışmaların hepsini bütünleştireceğiz, kendilerinden brifing alacağım. Bu brifingler neticesinde nasıl bir yaklaşım ortaya koyacağız bunu açıklayacağız" diye konuştu.
"MHP'nin teklifi ayrı, AK Parti'nin teklifi ayrı mı; böyle mi anlamalıyız? AK Parti başka bir teklif mi sunacak" sorusuna Erdoğan, "Hayır yani o teklifi nereye kadar paylaşırız, nereye kadar paylaşmayız şüphesiz ki bir duruşumuz olacak bir görüşümüz olacaktır" diye cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili olarak ise "Ben inanıyorum ki bu dünyada bizim ülkemizde bu tür bir şeyin olması hususunda, özgürlüklerin takipçisi olanlar, düşünce hürriyetinden yana olanlar, bu işin peşini bırakmayacaklardır. Ben de cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Büyükelçiliğe girişler, çıkışlar vs. hepsi inceleniyor, takip ediliyor. Buradan çıkan sonuç ne olacaksa onu da dünyaya bildireceğiz" dedi.

Gökhan CEYLAN- Kaan ULU/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)

PARTNERÜnlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...
Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (5)  Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (5)  
Bedelli askerlik yapacak avukatlar için kanun teklifiBedelli askerlik yapacak avukatlar için kanun teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

AK Parti ve MHP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: Mutabık kaldık

AK Parti ve MHP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: Mutabık kaldık

CHP'nin Antalya adayı kim olacak? Muhittin Böcek ilk kez açıkladı

CHP'nin Antalya adayı kim olacak? Muhittin Böcek ilk kez açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.