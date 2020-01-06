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Erdoğan: "Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu."
Erdoğan: "Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu."
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06.01.2020 14:53 |
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Erdoğan: "Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu."
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