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Erdoğan: Türkiye ne zaman yükselişe geçse önüne tuzaklar döşenmiştir (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 20:41 | Son Güncelleme

ERDOĞAN, ANKARA'YA DÖNDÜ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde iş adamları, partisinin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, eski ve mevcut belediye başkan ve adayları ile yemekte bir araya geldi.

ERDOĞAN, ANKARA'YA DÖNDÜ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde iş adamları, partisinin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, eski ve mevcut belediye başkan ve adayları ile yemekte bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, bir otelde Meltem Yeşilyurt ve Resul Akyüz çiftinin nişan törenine katıldı. Erdoğan, buradan geçtiği Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

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