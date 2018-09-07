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Erdoğan: "Türkiye olarak baştan beri Suriye'de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2018 15:46 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Türkiye olarak baştan beri Suriye'de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık."


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