Erdoğan: 'Türkiye Yeni Bir İstiklal Harbi’nden Geçiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomiden teröre kadar birçok alanda yeni bir İstiklal Harbi verdiğini söyledi. İzmir’de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise, tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır” dedi. Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarının bir macera ya da keyfe keder bir tercih olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner” diye konuştu. “Türkiye’nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterlidir” Erdoğan, bu mücadelede Türkiye ile diğer güçlerin çıkarlarının zaman zaman çatıştığını belirterek, “Hamdolsun Türkiye’nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterlidir. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir. Hem siyasette hem diplomaside, gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Sahada ve masada tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Netice almayı başardık. Bugün sıkıntı yaşadığımız noktaları sebebinin geçmişte güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Coşkulu bir kalabalığa seslenen ve konuşması sık sık sloganlarla bölünen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de mücadele verirken, hiçbir dayanağı olmayan tartışmalarla Türkiye’nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. İşimize bakacağız. Boş tartışmalarla geçirilecek tek bir anımız bile yok. Asıl işlerimize dört elle sarılacağız. Ama meydanı da bunlara bırakmayacağız”. Libya’daki Suriyeli savaşçılar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Doğu Akdeniz’de sadece Türkiye yok” dediğini belirten Erdoğan, “Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizde vardık. Bay Kemal sen bunları söylediğin zaman 2 sondaj gemimiz vardı, şimdi 3’üncüyü de aldık, haberin olsun. Doğu Akdeniz’de sadece sismik ve sondaj gemilerimizle değil firkateyn ve uçaklarımızla oradayız. Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız” dedi. Erdoğan, dün Libya’da Suriyeli savaşçılar da bulunduğu yönündeki açıklamasını İzmir’de de tekrarlayarak şunları söyledi: “Gayrimeşru, ücretli lejyoner Hafter’e karşı kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli ordumuzdan ekiplerimizle beraber oradayız. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Şunu da söyleyelim, birkaç şehidimizin karşılığında 100’e yakın o lejyonerlerden etkisiz hal getirildi. Şehitler tepesi boş kalmayacak”.