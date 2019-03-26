Erdoğan: ‘Türkiye’de Hak ve Özgürlükler Kısıtlanmıyor’

Seçim çalışmaları için Van’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ülkeyi baskı ve yasaklardan kurtardığını söyledi. Erdoğan, "Yalanlar, iftiralar, karalama kampanyaları sizleri yanıltmasın” dedi.

AKP’nin seçim mitingi için Van’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap etti. Türkiye’nin yasak ve baskılardan kurtarıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz demokrasisini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık. Bugün Türkiye'de kim derse ki hak ve özgürlükler kısıtlanıyor... Kardeşlerim bunlar doğru değil. Kendi dillerinde propagandalarını yapıyorlar mı? Bütün bunlarla beraber cezaevlerinde, anneleri evlatlarıyla kendi dillerinde konuşuyor mu? Hak ve özgürlüklerin kullanımı hususunda dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye, bir hukuk devletidir ve herkes için hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Buna rağmen hakkını hukukunu elde etmekte zorlanan varsa valim buradadır, ben buradayım" dedi.

"Yalanlar, iftiralar, karalama kampanyaları sizleri yanıltmasın" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İstismarcılar hep olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Siz, gözünüzün gördüğüne, bizzat yaşadıklarınıza bakın. İşte burada Van'dan ilan ediyorum: Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi devletinin vatandaşlarını tehdit olarak gördüğü bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi ekonomide, altyapıda, yatırımlarda geldiği seviyesinin gerisine götüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi gencecik fidanların her gün toprağa düştüğü, anaların ağladığı, yüreklere ateş üstüne ateş düştüğü bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi herkesin birbirine şüpheyle, kem gözle, husumetle baktığı, birbirinden şüphe ettiği bir ülke haline dönüştüremeyecektir. Bundan sonra Türkiye sadece birliği, beraberliği, kardeşliği konuşacak. Biz birbirimizi bundan sonra ne Türk ne Kürt ne Alevi ne Sünni olduğumuz için değil birbirimizi sadece Allah için seveceğiz."