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Erdoğan: Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok, Türkiye'yi bunlara böldürtmeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 00:20 | Son Güncelleme

İstanbul Sivas Konfederasyonu, Sinan Erdem spor salonunda “Büyük Sivas Buluşması" programını düzenledi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Sivas Konfederasyonu, Sinan Erdem spor salonunda “Büyük Sivas Buluşması" programını düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı.

"İSTANBULLULARA NET 1 SAAT 10 DAKİKA KAZANDIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gebze-Halkalı banliyö treninin açılış törenini yaptık. Bu hatla şehrin bir ucundan diğer ucuna eskiden 185 dakikada katedilen bir mesafeyi 115 dakikaya indirerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandırıyoruz. Banliyö tren hattımızın hizmete girmesiyle hem E-5'in, hem köprülerin, hem de tarihi yarımadanın trafik yoğunluğunda rahatlama bekliyoruz." dedi.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI BUNU SÖYLER Mİ AMA CHP'Lİ OLURSA SÖYLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mart seçimlerinin önemini artık halkımız idrak ediyor. Milletimiz 31 Mart seçiminin bir beka seçimi olduğunu artık iyi biliyor. Bunun için Rize'den Hakkâri'ye, Hatay'dan Bursa'ya, Urfa'ya kadar 82 milyonun her bir ferdi sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Seçtiği belediye başkanı tarafından 'oy yoksa yol da yok' diye azarlananlar dört gözle seçim sandığının önüne konulmasını bekliyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi ama CHP'li olursa söyler. Bizim milletimizin kutsalları ile dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere derslerini sandıkta vereceğiz. 19 günümüz var. 19 gün çok koşturmamız lazım. Bunun için sizlerden sandıklara da sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.

"TÜRKİYEYİ BUNLARA BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

Erdoğan, “Kandildeki adam talimat veriyor. 'Oylarınızı Kürdistan'da şuraya, batıda da Ak Parti ve MHP'ye seçimi kaybettireceğiz' diyor. Bunun yanında (Sezai Temelli'den bahsederek) o da diyor ki, Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da oylar Ak parti ve MHP'ye kaybettireceğiz. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan'ı çok seviyorsa Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var buyursun oraya gitsin. Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Doğu Anadolu bölgemiz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu bölgemiz var, Egemiz var, Marmara'mız var. Ama Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölgemiz yok. Türkiye'yi bunlara böldürtmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U DÜNYANIN CAZİBE ÇEKİM MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da, "İstanbul'da vatandaşlarımız evlerinden çıktıklarında 10-15 dakikalık yürüyüş mesafesinde mutlaka bir toplu taşıma aracına ulaşmış olacak. Trafik yoğunluğu yüzde 60'lardan yüzde 20 seviyesine inmiş olacak. Kuzey ormanlarını, yeşili maviyle buluşturacak. 20 adet yeşil koridoru İstanbul'a kazandıracağız. 23 adet yeni plajla İstanbul'u dünyanın cazibe çekim merkezi yapacağız." dedi.

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