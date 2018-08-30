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Erdoğan: "Türkiye'nin diğer tüm kazanımları gibi Milli Savunma Üniversitesi ile kurduğumuz yeni sistemden de geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Türkiye'nin diğer tüm kazanımları gibi Milli Savunma Üniversitesi ile kurduğumuz yeni sistemden de geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir."


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