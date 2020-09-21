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Erdoğan Türkiye'nin korona aşısı için tarih verdi

21.09.2020 22:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kendi aşısını üretme yolunda hızla ilerlediğini açıklayan Erdoğan, tarih verdi: 2021'in ilk ayları.

Erdoğan Türkiye'nin korona aşısı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin yanında kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz. Hâlen süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Özel sektöre ait bir firmanın altyapısı aşının üretimine uygun hâle getiriliyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla ilgili her konu gibi bu süreci de yakından takip ediyoruz. Unutulmamalıdır ki bu krizin üstesinden ancak hem devletin hem vatandaşın üzerine düşeni yapması hâlinde gelebiliriz" diye ekledi.

Erdoğan, "altyapısı aşı üretimine uygun hâle getirilen" özel şirketin adını vermedi.

DHA,DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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