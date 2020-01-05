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Erdoğan: "(Türkiye'nin otomobilinin fiyatı) Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum."
Erdoğan: "(Türkiye'nin otomobilinin fiyatı) Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum."
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05.01.2020 22:25 |
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Erdoğan: "(Türkiye'nin otomobilinin fiyatı) Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum."
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