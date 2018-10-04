Erdoğan Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartını açıkladı

Erdoğan ayrıca, AB müzakereleri konusunda referanduma gidilebileceği mesajını yineledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de seçimler yapılmadan bu ülkedeki Türk askerlerini geri çekmeyeceklerini açıkladı. İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşan Erdoğan, ABD tarafından Suriye'deki terör örgütlerine silah gönderildiğini söyledi. "Suriye'de 19 bin tır silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar, seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye'yi sahiplerine terk eder oradan ayrılırız.”

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, Salı günü Lübnan televizyonu El Mayadin'de yayınlanan röportajda, Ankara ile "gelecekte ilişkileri normalleştirmenin gerekli” olduğunu ancak bunun için Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesinin şart olduğunu söylemişti.

Erdoğan'dan bir kez daha AB referandumu sinyali

TRT World Forum'un kapanış oturumunda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğine ilişkin açıklamalar da yaptı. Erdoğan, AB’nin "sona yaklaştığına dair” işaretler gördüğünü dile getirirken, “Bir an önce yaklaşılsa da, biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum” diye konuştu.