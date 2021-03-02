Erdoğan Türkiye’nin Yeni İnsan Hakları Planını Açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek iki yıl içerisinde hayata geçirileceğini belirttiği yeni insan hakları eylem planıyla insan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışını güçlendireceklerini söyleyerek, “Böylece Avrupa Birliği ile vize serbestisi diyaloğunda karşılanması beklenen hususlara da öncelik veriyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru mekanizmasını daha etkin hale getiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, “Her çiçeğe su vermeyeceğiz, susuz çiçeğe su vermek adalet, dikene vermek zulümdür. Adaleti kuyumcu titizliği ile yerine getirecek her görüşe başımızın üstünde yer veriyoruz. Eylem planımız arkasında geniş bir istişare süreci var. Velhasıl milletimizin her kesimiyle görüşülerek hazırlandı. 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Eylem planı iki yıl içinde hayata geçirilmek üzere hazırlandı. Takvim de iki hafta içerisinde kamuoyuna sunulacaktır” sözleriyle yeni planı açıkladı.