Erdoğan: ‘‘Türkiye’yi Alt Edemeyecekler’’

‘‘Bölgemizde terör örgütleri ve zalim rejimler, kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken, pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik, bilfiil sahada kendilerine kalkan olduk. Suriye’de biz varız, Libya’da biz varız, Azerbaycan’da kardeşlerimizin yanında biz varız. Akdeniz’den Karadeniz’e Karabağ’a her yerde aynı onurlu tavrı sergiledik bundan sonra da aynı tavrı koyacağız. Elbette bedeller ödüyoruz, darbe girişiminde şehitler verdik. İdlib’te Afrin’de şehitler verdik. Ama şunu unutmayın. Her şehit bizim için arazilerin vatan olmasıdır.’’

Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada da son 18 yılda yenilenen demiryolu hatlarının uzunluğunun 11 bin 590 kilometreye ulaştığını ifade etti.

Erdoğan, yüksek hızlı tren işletmesinde Türkiye’nin dünya sıralamasında sekizinci, Avrupa çapında altıncı sıraya yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan’ın eski başbakan Mesut Yılmaz’ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Samsun seyahati öncesinde İstanbul’da eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın cenaze törenine katılarak Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz ve oğlu Hasan Yılmaz’a taziyelerini sundu.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, ‘‘Başbakanımızı cenaze namazını ifa ile birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey’i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İzmir açıklarında meydana gelen olay hepimiz için malum 1000’e yakın yaralımız, 50’ye yakın ölenimiz var. Nerede, nasıl olacak belli değil. Tüm mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya her an ölecek gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım’’ dedi.

Cenaze töreninde bir önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer aldı.