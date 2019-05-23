Erdoğan: Türkiye’yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı’nda katıldı. Erdoğan, geçen yıl hayatını kaybeden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sezgin için, "Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir" ifadelerini kullandı.

Sezgin'in çalışmalarını Almanya'da devam ettirdiğine dikkat çeken Erdoğan "Önce Frankfurt, ardından Goethe Üniversitesi Fuat Hocamızın ilmi çalışmalarına zemin oluşturdu, destek verdi. Bizim kıymetini bilemediğimiz hocamıza Almanya'nın sahip çıkması boşuna değildi. Hocamız İslam bilim ve teknoloji tarihi bakımından eşi bulunmaz eserlerinin önemli bir bölümünü tabii olarak çalışmalarını yürüttüğü ülkenin diliyle yani Almanca olarak yayınlamıştır. Bunun anlamı, bu eserlerin bilim tarihine Alman patentli olarak geçmiş olmasıdır" şeklinde konuştu.

Sezgin’in Türkiye’de barındırılmamasının sebebinin yürüttüğü çalışmaların başındaki İslam ifadesi olduğunu savunan Erdoğan, "Şayet Fuat Hoca, İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı, emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesinde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı, dert burada... İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman, işte ona Alman sahip çıkar ve Alman sahip çıktığı zaman da bu eserler Almanca dünyada yerini bulur" dedi.