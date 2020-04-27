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Erdoğan: Üç gün sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 19:39 | Son Güncelleme

Türkiye bu hafta sonunu da evde geçirecek.

Erdoğan: Üç gün sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1-3 Mayıs arasında üç gün sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu da 3 gün süreyle 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Hafta sonu sınırlandırması bayrama kadar sürecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Bu haftasonu da 3 gün süreyle 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Hafta sonu sınırlandırması bayrama kadar sürecek.

-Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasında şimdiye kadar 1 milyar 850 milyon lira toplandı.

-Marketler Cuma günü saat 09.00- 14.00 adrasında açık olacak.

-Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

© Deutsche Welle Türkçe

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