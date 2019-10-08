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Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı öncesi liderlerle aile fotoğrafına katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı öncesi liderlerle aile fotoğrafına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlarda barış ve istikrarı pekiştirmek amacıyla oluşturulan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

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