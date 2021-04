Erdoğan: ‘‘Ukrayna İle İşbirliğimiz Üçüncü Ülkelere Karşı Girişim Değil’’

‘‘Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi hedefimizdir’’

Karadeniz’de sorunların çözümü için diplomasiyi adres gösteren Cumhurbaşkanı, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini talep etti.

Erdoğan, ‘‘Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Mevcut krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Dombas bölgesinde zor şartlarda ateşkesin tesisi yönünde üstlendiği görevi sürdürüyor ve sürdürmelidir. Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerinin temini meselenin barışçıl yollardan halli için zaruridir’’ diye konuştu.