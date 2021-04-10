Erdoğan: ‘‘Ukrayna İle İşbirliğimiz Üçüncü Ülkelere Karşı Girişim Değil’’

Karadeniz’de sular ısınırken Türkiye’yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı da yapıldı. Huber Köşkü’nde yapılan toplantılardan sonra iki lider düzenlenen ortak basın toplantısına katıldılar. ‘‘Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik’’ Basın toplantısında ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılından beri Rusya’nın Kırım yarımadasını ilhakını tanımayan Türkiye’nin bu pozisyonun sürdüğünü teyit etti. Erdoğan, ‘‘Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ediyoruz. Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir’’ dedi.

‘‘Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi hedefimizdir’’ Karadeniz’de sorunların çözümü için diplomasiyi adres gösteren Cumhurbaşkanı, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini talep etti. Erdoğan, ‘‘Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Mevcut krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Dombas bölgesinde zor şartlarda ateşkesin tesisi yönünde üstlendiği görevi sürdürüyor ve sürdürmelidir. Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerinin temini meselenin barışçıl yollardan halli için zaruridir’’ diye konuştu.

‘‘İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir’’ Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna’nın yeni bir ikili işbirliği platformu oluşturma kararı aldığını da belirtti. Cumhurbaşkanı, ‘‘Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayii bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısı dikkate alarak, dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla 2+2 formatıyla yeni bir platformda istişarelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eşgüdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz, hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığının göstergesidir. Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum’’ dedi. ‘‘Türkiye'nin desteği Ukrayna için son derece önemlidir’’