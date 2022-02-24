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Erdoğan: Ukrayna'nın mücadelesini destekliyoruz

24.02.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleye destek verdiklerini açıkladı.

Erdoğan: Ukrayna'nın mücadelesini destekliyoruz

Erdoğan Moskova ve Kiev'e diyalog çağrısını yineledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetine hitap etti. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.

"Askeri harekatı reddediyoruz"

"Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Diyalog çağrısı

"Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın (Volodomir) Zelenskiy'e de ifade ettim" diyen Erdoğan sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptı.

"Camiler üzerindeki baskıların çaresine bakmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca yurt dışındaki vatandaşlara verilen hizmetlerin altyapısının güncellendiğini açıkladı.

Erdoğan "Son olarak gelen talepler üzerine TOKİ vasıtasıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için yeni bir projeyi hayata geçirdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin hukuki altyapısını güncelledik" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki "İslam ve Türk düşmanlığına" karşı adımlar atıldığını söyleyen Erdoğan, "Dernekler ve camiler üzerinde yoğunlaşan baskıların çaresine bakmalıyız" dedi. "Yükselen İslam ve Türk düşmanlığına karşı da adımlar atıyoruz" diyen Erdoğan konuşmasında "Maalesef Avrupa tarihi ve güncel olarak her başı sıkıştığında ırkçılık hastalığının yükselişine engel olamayan bir coğrafyadır. 2019 yılında 253 saldırı, 2020 yılında 350 saldırı kayıtlara geçmiştir. Saldırıların yarısı camilerimize yöneliktir, bireylere yönelik kayıtlara geçmeyen çok sayıda taciz ve saldırı da meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

DW / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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