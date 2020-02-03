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Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

"(Yüzyılın Planı) 'Birleşik Kudüs, İsrail Devleti'nin başkentidir'. Böyle bir başlığı da atmışlar. Birleşik Kudüs başkent olurken, Doğu Kudüs'te Filistin Devleti'ne başkent vaadi, Netanyahu Doğu Kudüs'teki Ebudis köyünde olacağını söylüyor. Yurt dışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engelleniyor. En büyük felaket bu. Şu anda Filistin'in dışında ne kadar Filistinli varsa, bunlar artık oraya gidemeyecekler. Bu rakam 5-6 milyon. Böyle bir durum, böyle bir cinayet, böyle bir felaket ayrıca var" - "Metnin içinde 'Filistin tarafı Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırları içinde kaldığını kabul etmeli' diyor. İki, 'Yüzyılın Anlaşması bentlerini kabul ettiği takdirde Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması' diyor. Bu da yalan. Üç, 'Hamas'ın silahlarının toplanılarak Gazze'nin silahsızlandırılmış bir bölge haline getirilmiş olması' diyor. Yani Hamas, silahlarını verecek, İsrail'in silahları ne olacak? İsrail'in nükleer silahları ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi?" - "'Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun da cevabını zaten her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Bu cevap için de Arap Ligi'nin bu ferasetinin devamını temenni ederiz" - "(İdlib'deki saldırı) Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzyılın Planı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Birleşik Kudüs başkent olurken, Doğu Kudüs'te Filistin Devleti'ne başkent vaadi, Netanyahu Doğu Kudüs'teki Ebudis köyünde olacağını söylüyor. Yurt dışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engelleniyor. En büyük felaket bu. Şu anda Filistin'in dışında ne kadar Filistinli varsa, bunlar artık oraya gidemeyecekler. Bu rakam 5-6 milyon. Böyle bir durum, böyle bir cinayet, böyle bir felaket ayrıca var." dedi.

Erdoğan, Ukrayna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Planı'nı açıklamasının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için bugün olağanüstü toplanacak. Siz hem Mahmud Abbas ile telefonda konuşmuştunuz hem geçtiğimiz hafta sonu Hamas Lideri İsmail Haniye ile bir araya gelmiştiniz. Türkiye'nin tavrı bundan sonra nasıl olacak?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu planla ilgili gerek cuma günü gerekse daha önce yaptığı açıklamalarda bunun bir işgal planı olduğunu, bir barış planı olmadığını açıkladığını söyledi.

Bu yapılan açıklamadan öte, buradan çıkardıkları başlıkların önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi bir defa metinde Filistin tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Metnin içinde 'Filistin tarafı Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırları içinde kaldığını kabul etmeli' diyor. İki, 'Yüzyılın Anlaşması bentlerini kabul ettiği takdirde Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması' diyor. Bu da yalan. Üç, 'Hamas'ın silahlarının toplanılarak Gazze'nin silahsızlandırılmış bir bölge haline getirilmiş olması' diyor. Yani Hamas, silahlarını verecek, İsrail'in silahları ne olacak? İsrail'in nükleer silahları ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi?

Bunların hepsi, orada bir yerde topraklarından direniş mücadelesi veren insanlar. Ben de dün Hamas'ın lideriyle İstanbul'da görüşmemi yaptım. Diğerleri PKK, PYD, YPG ile Amerika'da, Rusya'da her yerde görüşmelerini yapıyorlar, biz kendi topraklarının kurtuluşu için mücadele verenler adına herhangi bir görüşme yapmayacağız. Yaptığımız zaman da beyler rahatsız olacak. Öyle bir şey olamaz."

Bir diğer konunun, "Filistinlilere Yüzyılın Anlaşmasını tanımaları için 4 yıl süre tanınması" olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ciddi bir sıkıntı da burada. Yüzyılın Anlaşması dikkat edin 80 sayfadan oluşuyor. 'Birleşik Kudüs İsrail Devleti'nin başkentidir'. Böyle bir başlığı da atmışlar. Birleşik Kudüs başkent olurken, Doğu Kudüs'te Filistin Devleti'ne başkent vaadi, Netanyahu Doğu Kudüs'teki Ebudis köyünde olacağını söylüyor. Yurt dışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engelleniyor. En büyük felaket bu. Şu anda Filistin'in dışında ne kadar Filistinli varsa, bunlar artık oraya gidemeyecekler. Bu rakam 5-6 milyon. Böyle bir durum, böyle bir cinayet, böyle bir felaket ayrıca var. 'Bağımsız Filistin Devleti'nde ABD Büyükelçiliği açılması', 'Barış Süreci için yol haritası hazırlanarak ortak komite oluşturulması', 'Bağımsız Filistin Devleti'ndeki projeler için 50 milyar dolar temin edilmesi'. Bunların hepsi yalan, hikaye. Yıllarca hep bunları söylemişlerdir. Şu kadar destek, bu kadar destek...Kime? Yine İsrail'e. Filistin'e falan değil. Filistinlilerin hakları olanı vermemişlerdir. Toplanan vergilerden onlara verilmesi gereken paraları dahi yıllarca vermemişlerdir. Gazze'nin elektriğini, suyunu, her şeyini kesmişlerdir. Zulmün sınırı olur mu? Olmaz. Bunu yaptılar hep." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İslam dünyasının, İsrail'i devlet olarak tanıması... Emir buyurdunuz efendim. Ne demek, tabii yaparız. Öyle saçmalık olur mu? 'Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun da cevabını zaten her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Bu cevap için de Arap Ligi'nin bu ferasetinin devamını temenni ederiz. Tablo şu anda bu durumda ve Netenyahu'nun Trump ile yan yana yaptığı basın toplantısı gerçekten manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişi ile Trump'ın bir araya gelmesi ve orada da üç tane Arap ülkesinin büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, maalesef zilletin bir ifadesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, İdlib'deki saldırıyla ilgili, bugün 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapıldığını, operasyonun kararlılıkla devam ettiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna

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