Erdoğan: Ülkemize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız

Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir" dedi.

Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğiliminin ve bölgeselleşmenin giderek önem kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız" diye konuştu.

Türkiye'nin hem 2. Dünya Savaşı, hem de Soğuk Savaş sonrasında önüne açılan fırsat pencerelerini değerlendiremediğini dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz."