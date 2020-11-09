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Erdoğan: Ülkemize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız

09.11.2020 16:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız.

Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir" dedi.

Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğiliminin ve bölgeselleşmenin giderek önem kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız" diye konuştu.

Türkiye'nin hem 2. Dünya Savaşı, hem de Soğuk Savaş sonrasında önüne açılan fırsat pencerelerini değerlendiremediğini dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz."

Konuşmasında Libya’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor dedi.

"Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına elbette rıza gösteremezdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde sabırlı ve soğukkanlı davrandık" dedi.

Konuşmasında Avrupa Birliği'ni (AB) eleştiren Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit, şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır. Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı konferans önerimiz, sorunu diyalogla çözme irademizin tezahürüdür" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında ABD'de başkanlık yarışını Joe Biden'ın kazanmasına ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına değinmedi.

DW / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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