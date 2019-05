Erdoğan: Ülkemizi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz (2)

'DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 DEVLETİNDEN 1'İ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverenlerin ihmal edilmeyeceğini, girişimcilerin destekleneceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden 1'i haline getirmekte kararlıyız. Bunu çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız. Adil ve hakkaniyetli bir çalışma hayatının inşasını da yine birlikte yapacağız. Elbette rızkı veren Allah'tır ama buna vesile olanları da asla unutmayacağız. İşverenlerimizi ihmal etmeyeceğiz, girişimcilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz; emeğin, alın terinin, gayretin, huzurun yerini hiçbir şeyin tutamayacağı bilinciyle çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. İster işveren ister çalışan ister evinde oturan hepimizde bu büyük çatının altında yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizin gücü her birimizin gücüdür. Ülkemizin itibarı her birimizin itibarıdır. Fert fert verdiğimiz emeklerin toplamı ülkemizin zenginliğinin toplamıdır. Her kim ülkesinin aleyhine sonuçta doğuracak bir işe kalkışıyorsa bilmeli ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir. Siyaset de ticaret de yapsak meseleye böyle bakmak zorundayız. Aramızdaki farklılıkları husumete dönüştürmemeliyiz.”