Erdoğan: "Ülkemizi kimse Akdeniz sahillerine hapsedemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "hakkımızı yedirmeyiz" derken, Yunanistan Maliye Bakanı orduya mali desteğin artırılacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da yaptığı konuşmada, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerginlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerindeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız" diyen Erdoğan, "Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de var olduğu tahmin edilen zengin doğal gaz ve petrol yatakları nedeniyle, bu bölgenin egemenlik haklarının aidiyeti konusunda Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ile gerginlik yaşıyor.