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Erdoğan: "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok."

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok."


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