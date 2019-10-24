Erdoğan: Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz, yedi düvel saldırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerini sert bir dille eleştirerek Türkiye'nin küresel boyutta saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, "Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor. Bu arada teröristler karşımıza çıkarsa onları tepelemek en tabii hakkımızdır" dedi.

"Vakti gelince kapılar açılır"

Erdoğan diğer yandan Türkiye'deki mültecileri Avrupa'ya gönderme tehdidini yineledi. Cumhurbaşkanı, "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın, vakti saati gelince bu kapılar da açılır" dedi.