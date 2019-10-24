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Erdoğan: Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz, yedi düvel saldırıyor

24.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

Uluslararası topluma serzenişte bulunan Cumhurbaşkanı, "İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz" dedi.

Erdoğan: Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz, yedi düvel saldırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerini sert bir dille eleştirerek Türkiye'nin küresel boyutta saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, "Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor. Bu arada teröristler karşımıza çıkarsa onları tepelemek en tabii hakkımızdır" dedi.

"Vakti gelince kapılar açılır"

Erdoğan diğer yandan Türkiye'deki mültecileri Avrupa'ya gönderme tehdidini yineledi. Cumhurbaşkanı, "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın, vakti saati gelince bu kapılar da açılır" dedi.

Dünya kamuoyunun Barış Pınarı Harekatı'na karşı tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı, "Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline dönüşmüş olması maalesef çok acıdır. Hele hele koca devletlerin bu trajik oyunu ciddi ciddi sahiplenmeye kalkmaları çok daha acıdır" dedi.

Washington'daki Türkiye karşıtı atmosfere de değinen Cumhurbaşkanı, "Bu teröristlere ev sahipliği yapan Amerika Senatosu'ndaki insanları görüyoruz. Bunun bedelini öyle zaman gelir ki canınız yanarak ödersiniz. Bu harekat ile takke düşmüştür" dedi.

"Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote etmeye kalkacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğiz" diyen Erdoğan, "Tüm dünyayı demokrasi, hukuk devleti, insan hakları için PKK/YPG'nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu görmeye, kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DW / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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