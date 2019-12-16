Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri’ni kabul etti

\u0130svi\u00e7re, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, K\u00fcresel M\u00fclteci Forumu'na kat\u0131lmak \u00fczere geldi\u011fi \u0130svi\u00e7re\u2019nin Cenevre kentinde Uluslararas\u0131 Demokratlar Birli\u011fi Avrupa Temsilcileri\u2019ni kabul etti.\nFOTO\u011eRAFLIPARTNERO \u015fimdi \u00e7ok \u00fcnl\u00fc! Kim oldu\u011funu tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131?ABD\u2019liler Trump\u2019\u0131n Azledilmesine Destek Veriyor mu?\u0130ngiltere se\u00e7imleri: Brexit Anla\u015fmas\u0131'n\u0131n onay s\u00fcrecinin Parlamento'da Cuma g\u00fcn\u00fc ba\u015flamas\u0131 planlan\u0131yor
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