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Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri’ni kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 20:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre’nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri’ni kabul etti.

İsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre’nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri’ni kabul etti.

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