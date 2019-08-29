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Erdoğan: Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzak

29.08.2019 22:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül töreninde konuştu. Medyanın demokrasilerdeki rolünü layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye ne basın hürriyetinden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir" dedi.

Erdoğan: Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzak

Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden birinin Türkiye'de olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınlarının "objektiflikten uzak" olduğunu söyledi.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül töreninde konuşan Erdoğan, "Provokatörler ve itibar suikastçıları internetin dehlizlerinde gizleniyor. Mağdurlar hesap soracak muhatap dahi bulamıyor. Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir" dedi.

"Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı" diye devam eden Erdoğan, "17-25 Aralık'ta ana muhalefet partisi de FETÖ'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti" dedi.

Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınlarınıno"bjektiflikten uzak" olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor" dedi.

Demokrasisi güçlü, basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şiddete bulaşmadığı, hakarete varmadığı sürece tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzuluyoruz" diye devam etti.

"Medyanın demokrasilerdeki rolünü layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini" ifade eden Cumhurbaşkanı, "Yeni medya düzeninin ihtiyaçlarına uygun kamu politikalarını hayata geçirmeye" çalıştıklarını kaydetti.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye ne basın hürriyetinden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir."

"Radyosu, televizyonu, internet medyasıyla dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor."

"Medyamızın sembolleri hakikat peşinde koşanlardır. Terör örgütlerine tetikçilik yapan, kalemini şiddeti övmek için kullanan gazeteci kılıklılar da var."

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