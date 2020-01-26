Erdoğan: Uluslararası toplum Libya ve Suriye'de iyi imtihan veremedi

Cezayir, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile yaptığı ortak basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Maalesef uluslararası toplum ne Suriye’de ne de Libya’da iyi bir imtihan verebilmiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük payı vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un daveti üzerine geldiği Cezayir’de Tebbun ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Cezayir’in Libya’daki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gerek göç yükü, gerekse güvenlik noktasında Cezayir’in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz krizin başından beri Libya’da askeri çözümlerle sonuç alınamayacağını vurguluyoruz. Libya’da ateşkesin kalıcı olarak tesisi ve siyasi diyalog sürecine geri dönülebilmesi için hem bölge ülkeleriyle, hem uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz. Bu çerçevede müştereken atabileceğimiz adımlar ve yürütebileceğimiz iş birliği imkanları üzerinde durduk. Kalıcı istikrarın teminindeki anahtar unsurların diyalog, uzlaşı ve kapsayıcılık olduğuna inanıyoruz. Cezayir’in Berlin sürecine dahil olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libya’da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara Cezayir’in çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı şüphesizdir. Biz de Libya’da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. 9 yıldır Suriye kaynaklı sorunlara maruz kalan bir ülke olarak Libya’nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Özellikle saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olan tarafı cezalandıran bir yaklaşım Libya’nın felaketi olacaktır. Maalesef uluslararası toplum ne Suriye’de, ne de Libya’da iyi bir imtihan verebilmiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin konferansında alınan kararların takibi ve sahada uygulamaya geçirilmesi önem taşıyor."

"TEBBUN’U İLK KONSEY TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN TÜRKİYE’YE DAVET ETTİM"

Erdoğan, iş birliği konseyini tesis etmek üzere imzaların atıldığını belirterek, “Görüşmelerimizin siyasi boyutu vardı, askeri güvenlik boyutu vardı, bunun yanında ticari, kültürel turizm bütün bunları ele alma, değerlendirme fırsatını bulduk. Tabi bu ortak irademizin bir tezahürü olarak bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli iş birliği konseyini tesis etmek üzere huzurlarınızda az önce imzaları atmış bulunuyoruz, hayırlı olsun. Aziz kardeşim Tebbun’u konseyimizin ilk toplantısını bu yıl gerçekleştirmek maksadıyla Türkiye’ye davet ettim. Öyle zannediyorum ki, bu toplantıyı en kısa zamanda ülkemizde yapmayı planladık" dedi.

"KAZAN-KAZAN ESASINA DAYALI ADIMLAR ATIYORUZ"

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyen Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir’le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik. Cezayir’deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu rakam girişimcilerimizin Cezayir’e olan güveninin ifadesidir. İş adamlarımızın karşılıklı yatırımlarının ve birlikte daha fazla iş yapmalarının önündeki engelleri kaldırma yönünde ortak irademizi de ortaya koyduk. Aramızdaki ilişkileri aslında Cezayir’i pazar veya Türkiye’yi pazar olarak değil, kazan-kazan esasına dayalı olarak bu adımları atıyoruz. Bu nedenle Türk ve Cezayirli iş adamları, yeni ortaklıklar kurmaları ve gençlerimize yeni istihdamlar sağlamaları konusunda teşvik ediyoruz" diye konuştu.

"15 YAŞINDAN KÜÇÜK VE 65 YAŞINDAN BÜYÜK CEZAYİRLİLERE VİZEYİ KALDIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarına vizenin kaldırıldığını belirterek, "Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak, Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye’ye seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık. Görüşmelerimizde ayrıca güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin derinleştirilmesi imkanlarını araştırmaya devam etme kararı aldık. Ziyaretim vesilesiyle ayrıca Millet Konseyi Başkanı ve Ulusal Halk Meclisi Başkanı ile de bir araya geleceğim. Parlamentolarımız arasında karşılıklı ziyaret ve temasların sıklaştırılmasının da faydalı olacağını değerlendiriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımız sırasında 2018 yılı Haziran ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Filistinlilerin Korunması konulu karar, ülkemiz ve Cezayirlilerin ortak girişimiyle vücut bulmuştur. Bu karar ülkelerimizin uluslararası alanda dayanışmasının somut bir örneğidir" dedi.

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