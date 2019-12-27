-
-
HABER
-
Güncel
-
Erdoğan: "Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak."
Erdoğan: "Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
27.12.2019 16:17 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak."
Okuyucu Yorumları 0 yorum