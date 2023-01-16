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  4. Erdoğan uyarmıştı... Başkentteki skandal gösteriyle ilgili İsveç'ten ilk karar! Açıklamalar peş peşe geldi: "Hakaret davası olarak aldım ama..."

Erdoğan uyarmıştı... Başkentteki skandal gösteriyle ilgili İsveç'ten ilk karar! Açıklamalar peş peşe geldi: "Hakaret davası olarak aldım ama..."

16.01.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını isteyen İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınarak imza atılan skandalla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen çirkin gösteriyle ilgili İsveç yargısı kararını verdi. Kararın iki ülkenin ilişkilerini ve İsveç'in NATO üyeliği sürecini nasıl etkileyeceği merak edilirken İsveç Başbakanı da Kristersson'un açıklaması da dikkat çekti.

Erdoğan uyarmıştı... Başkentteki skandal gösteriyle ilgili İsveç'ten ilk karar! Açıklamalar peş peşe geldi: "Hakaret davası olarak aldım ama..."

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Finlandiya ve İsveç tüm dünyada yankı uyandıran bir kararla NATO'ya dahil olmak için başvuru sürecini başlattı. Türkiye, özellikle İsveç'te teröre verilen destek nedeniyle üyeliği belirli koşullar altında onaylayacağını belirtti. Sürecin devam ettiği geçtiğimiz günlerde başkent Stockholm'de terör yandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak çirkin bir gösteri gerçekleştirdi, Erdoğan'a benzetilen bir maketi ayaklarından asıp sosyal medyada skandal mesajlar paylaştı. Erdoğan, olaya ilişkin açıklamasında İsveç'i uyararak "Bu duruma karşı el koymazlarsa ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir" dedi. Ancak İsveç yargısı, bu skandalın "yasa dışı bir suç" olmadığına kanaat getirdi. Geçtiğimiz günlerde olay hakkında "İsveç güvenliği için tehlikeli bir durum" yorumunda bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki müzakerelerde bir değişim olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

"YASA DIŞI SUÇ İŞLENMEDİ"

İsveç basınından Aftonbladet gazetesi, Stockholm'deki saldırıyla ilgili mahkeme kararını paylaştı. Konuyla ilgili ilk kararın verildiği bilgisine yer verilen haberde "yasa dışı bir suç işlenmediğine" kanaat getirildiği ifade edildi.

SAVCI, KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

İsveçli savcı Lucas Eriksson, gazeteye verdiği demeçte İsveç yasalarına göre olayın cezalandırılmayacağına resmen karar verildiğini açıklarken şunları söyledi:

"Bunu hakaret davası olarak aldım ancak bunun hakaret oluşturduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle ön soruşturma başlatmamaya karar verdim."

İsveç'ten gelen bu dikkat çekici kararın etkilerinin ne olacağı merak edilirken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İSVEÇ BAŞBAKANI: HALA İYİ BİR NOKTADAYIZ

Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki müzakerelerde hala iyi biri noktada oldukları düşüncesini dile getiren Kristersson, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakerelerde temel noktaların değiştiğini düşünmüyorum. İsveç ve Finlandiya, Madrid'de Türkiye ile sağlanan anlaşmada verilen sözlerini yerine getiriyor."

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İSVEÇ'TEN "GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TEHLİKELİ" MESAJI

Kristersson olaya ilişkin ilk açıklamasında ise "“Bunun İsveç’in NATO üyelik başvurusuna karşı bir sabotaj olduğunu söyleyebilirim. İsveç’in güvenliği için tehlikeli bir durum" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün " İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir" mesajını vermişti.

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İsveç Recep Tayyip Erdoğan

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