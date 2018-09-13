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Erdoğan, Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 12:45 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerini kabul etti.  (FOTOĞRAF) 

Erdoğan, Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerini kabul etti

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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