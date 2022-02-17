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Erdoğan: Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir

17.02.2022 03:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı sonrası beklenen elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikte tarife rakamları yeniden değerlendirilecektir" dedi, doğalgaz için de 4 milyon haneye destek sağlanacağını söyledi.

Erdoğan: Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar elbette var, canımızı yakan fiyat artışları var. Emin olun, bunların hepsi geçici." diyen Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili de "Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir." diyerek Avrupa'daki diğer ülkelerden örnekler verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, elektrik faturalarına yönelik bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırlıklarını yaptığını belirterek "Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" ifadesini kullanmıştı.

Bu sebeple faturalarda yeni bir düzenleme olacağı yönünde beklenti, hem medyada hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi. Erdoğan ise konuyla ilgili açıklamasına "Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir." demekle yetindi; yeni bir plan açıklamadı.

Erdoğan, Türkiye'de elektrik ve doğalgaz faturalarının yüksek olduğunu kabul ederken "tüm dünyada durumun aynı olduğunu" söyledi:

"Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Ama bu sadece bize ait değil. Konutlarda aylık 200 kilowatt üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülkedir.

"Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowatt olan en düşük tarife dilimini 210 kilowatt düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık."

Kabine toplantısında konunun görüşüldüğünü belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz." dedi.

Elektrik faturalarında düzenleme için yapılacak çalışmaya ek olarak, doğalgaz faturaları için düzenleme değil, destek yöntemi izlenecek. Erdoğan'ın açıklamalarına göre, 4 milyon hane için yılda iki kez 450 ile 1150 lira arasında doğalgaz desteği sağlanacak:

"Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürüden kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular 81 ilimizde cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz."

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Recep Tayyip Erdoğan
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