Erdoğan ve Akşener arasındaki 'Netanyahu polemiği' nasıl başladı?

"Mart ayında, İsrail'de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail'in en uzun süreli başbakanı Netanyahu'nun yeni hükümet kurmasına imkân vermedi. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı."

Akşener bu karşılaştırması için Netanyahu'ya "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" benzetmesini yaptı:

Salı günü partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Akşener, İsrail'de dördüncü kez tekrarlanan genel seçimin ardından yaşanan hükümet krizinden söz etti ve Netanyahu'nun Erdoğan gibi rakipleri üzerinde baskı kurduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener için "Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır" yorumunda bulunurken; Akşener de Erdoğan'a "Zavallılık, 'gideceğim' diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır" diye cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diye bahsetmesi kendisi ile Erdoğan arasında polemiğe neden oldu.

'Filistin'in haritada yerini bilmeyecek kadar zavallı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kütüphane söyleşileri etkinliğinde Akşener'e yanıt verdi.

"Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi; Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır" diye konuşan Erdoğan, Akşener'e yönelik cevabını şöyle sürdürdü:

"40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez."

'Gerçek zavallılık gerekeni yapamayıp boş konuşmaktır'

Akşener ise Erdoğan'ın "zavallı" tepkisini Twitter'dan Erdoğan'ı da etiketleyerek cevapladı.

Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır."

https://twitter.com/meral\_aksener/status/1395111601649471489

AKP'den kınama

Akşener'in Netanyahu benzetmesi AKP yönetiminde de büyük bir tepkiye neden oldu.