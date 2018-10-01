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Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, HDP hariç TBMM'de grubu bulunan partileri odasına davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı davete İyi Parti Grup Başkan Vekili Ahad Andican da katılması dikkati çekti.

Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın HDP dışındaki partileri daveti üzerine liderler, Yıldırım'ın makam odasında bir araya geldi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Ahat Andican da görüşmeye katıldı.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak CHP Genel Başkanı'nın kuliste oturmayı tercih ettiği öğrenildi.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

35 dakika süren görüşmeden Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli ile birlikte çıktı. Erdoğan ittifak görüşmelerinin ne zaman yapılacağı sorusunu "Önümüzdeki günlerde yapacağız" şeklinde yanıtladı.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan TBMM meclis

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BAHÇELİ 24 HAZİRANDA MİLLET İÇİN BİR FEDAKARLIK YAPTI ANCAK ADAMI ŞU AN OYUNCAK YERİNE KOYMAYA KALKTI ERDOĞAN. BEYLER EĞER BAHÇELİ BİR DAHA EĞİLİRSE SİYASİ SONUNA KENDİ İMZA ATMIŞ OLUR ARTIK. BAKINIZ DAHA DÜN ABD YAHUDİ LOBİSİ İLE GİZLİ GÖRÜŞME OLDU. ÜLKENİN TÜM BAKANLIKLARININ DENETİMİ ABD YE VERİLDİ, YAKINDA BÖYLE GİDERSE ÜLKENİN ANAHTARIDA TESLİM EDİLİR ABD YE. SAYIN BAHÇELİ GERÇEK ÜLKE VE MİLLET SEVGİSİYLE DOLU BİR KİŞİLKTİR, DIŞA BAĞIMLI OLMAYAN BİR LİDERDİR ŞU AN. TÜM İPRELER BAHÇELİYE DÖNDÜ TÜRKİYEDE. ERKEN GENEL SEÇİM KARARI İLE PARALEMNTER BAŞBAKANLIK SİSTEMİ DAHA YARARLI ÜLKE İÇİN.
SAYIN BAHÇELİ ŞU AN EĞİLİRSSE HEM KENDİNİ HEMDE MİLLETİ SATMIŞ OLACAK. BU YENİ SİSTEM TÜRKİYEYE ASLA YARA GETİRMEDİ HATTA ZARAR GETİRMEYE BAŞLADI. DENETLENMEYEN BİR YÖNETİM OLMAZ OLMAMALI KESİNLİKLE. ŞU AN KADARKİ HİÇ BİR HARCAMADA BAHÇELİNİN İMZASI YOK. HEMEN ERKEN GENEL SEÇİM KARARI DEMELİ VAKİT GEÇ OLMADAN. YANLIŞ ANLAMAYALIM AMA SAYIN ERDOĞANIN MALESEF BEKLENEN LİDERLİĞİ ORTAYA KOYAMADI ŞU AN ÜLKEYE ZARAR VERECEK GİBİ DURUYOR SON ABD GEZİSİNDE .....
Her seçim döneminde ittifak kurmakta ne!. Birleşin bitsin..
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