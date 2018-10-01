Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın HDP dışındaki partileri daveti üzerine liderler, Yıldırım'ın makam odasında bir araya geldi.
İyi Parti Grup Başkanvekili Ahat Andican da görüşmeye katıldı.
Meclis Başkanı Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak CHP Genel Başkanı'nın kuliste oturmayı tercih ettiği öğrenildi.
İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ
35 dakika süren görüşmeden Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli ile birlikte çıktı. Erdoğan ittifak görüşmelerinin ne zaman yapılacağı sorusunu "Önümüzdeki günlerde yapacağız" şeklinde yanıtladı.
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