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Erdoğan ve Bahçeli'den Siyasi Partiler ve Seçim Yasasıyla ilgili talimat

06.09.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Siyasi Partiler ve Seçim Yasasıyla ilgili verdikleri talimat ortaya çıktı. İki liderin Cumhur İttifakı'nın korunması yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Erdoğan ve Bahçeli'den Siyasi Partiler ve Seçim Yasasıyla ilgili talimat

Siyasi Partiler ve Seçim Yasasıyla çalışmalar hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek-Karadağ dönüşü seçim barajıyla ilgili soruya yanıt vermiş yüzde 7 oranına MHP'nin de olumlu baktığını ifade etmişti.

BAHÇELİ'DEN SEÇİM BARAJI AÇIKLAMASI

Bu açıklama sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçim barajıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı ‘temsilde adalet’ ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması
Son Dakika: Bahçeli'den seçim barajı açıklamasıBahçeli'den seçim barajı açıklaması

LİDERLERİN ONAYINDAN SONRA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Siyasi Partiler ve Seçim Yasasıyla ilgili olarak MHP ve AK Parti'nin ayrı olarak çalışma yürüttüğü ve taslak metninin oluştuğu, nihai metnin liderlerin onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN TALİMAT

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, bir-iki madde üzerinde yaşanacak sorunun çözülmeyecek bir problem gibi olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin ittifakın korunması yönünde talimat verdikleri ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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