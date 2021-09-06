Erdoğan ve Bahçeli'den Siyasi Partiler ve Seçim Yasasıyla ilgili talimat

Siyasi Partiler ve Seçim Yasasıyla çalışmalar hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek-Karadağ dönüşü seçim barajıyla ilgili soruya yanıt vermiş yüzde 7 oranına MHP'nin de olumlu baktığını ifade etmişti.

BAHÇELİ'DEN SEÇİM BARAJI AÇIKLAMASI

Bu açıklama sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçim barajıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı ‘temsilde adalet’ ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır” diye konuşmuştu.

LİDERLERİN ONAYINDAN SONRA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Siyasi Partiler ve Seçim Yasasıyla ilgili olarak MHP ve AK Parti'nin ayrı olarak çalışma yürüttüğü ve taslak metninin oluştuğu, nihai metnin liderlerin onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN TALİMAT

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, bir-iki madde üzerinde yaşanacak sorunun çözülmeyecek bir problem gibi olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin ittifakın korunması yönünde talimat verdikleri ortaya çıktı.

