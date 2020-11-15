Erdoğan ve Bahçeli Maraş'a gidiyor

Ancak adanın her iki yakasından da ziyarete tepkiler var.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Kuzey Kıbrıs’ın kuruluş etkinlikleri çerçevesinde adayı ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Erdoğan ve Bahçeli’nin 46 yıldır kamuya kapalı olan ve Ekim ayında sahil kısmı Kuzey Kıbrıs yönetimi tarafından kullanıma açılan Maraş’ta piknik yapması da bekleniyor. Ziyarette Maraş'ın açılmasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta “Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve sonra da topluca kapalı Maraş’ta piknik yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Ziyaret öncesi Kıbrıs'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adada görüşmelerde bulundu. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık" dedi.

Adada protestolar

Ziyareti hem Türk hem de Rum tarafı yakından takip ederken adanın her iki yakasından ziyarete tepkiler var. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, dün Erdoğan’ın ziyaretini"şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyon"sözleriyle eleştirdi. Anastasiades, Erdoğan'ın ziyaretinin Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs kararını ihlal ettiğini de söyledi.