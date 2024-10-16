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Erdoğan ve Bahçeli'nin dikkat çeken mesajları gündemdeyken... Bir hamle de Özgür Özel'den geldi! Selahattin Demirtaş ile görüşecek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.10.2024 14:47
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle el sıkışması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar siyaset kulislerini hareketlendirirken; bir hamle de bu kez CHP'den geldi. 6 günde 6 Doğu ve Güneydoğu Anadolu iline gidecek olan CHP lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek.

Erdoğan ve Bahçeli'nin dikkat çeken mesajları gündemdeyken... Bir hamle de Özgür Özel'den geldi! Selahattin Demirtaş ile görüşecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle TBMM'de el sıkışması bir anda gündem yaratmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da benzer mesajlar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli’nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır. Biz sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla sayın Bahçeli'nin bu attığı adım bir kenara konulamaz" demişti.

Siyaset kulisleri 'Yeni çözüm süreci' iddialarıyla hareketlenirken, CHP cephesinden gelen yeni hamle dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Önümüzdeki hafta doğu illerini ziyaret etmeye hazırlanan CHP lideri Özgür Özel, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme kararı kaldı.

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Medyascope'tan Ferit Aslan‘ın edindiği bilgiye göre CHP lideri, yaklaşık sekiz yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret edecek.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 6 GÜNDE 6 İLE GİDECEĞİM"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansında konuştu.

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Özel, yaptığı açıklamada "Yeni bir şey duyulacaksa da önümüzdeki hafta Diyarbakır'la başlayıp Van'la bitireceğimiz, 6 günde 6 ile gideceğimiz seyahatte duyulacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Selahattin Demirtaş CHP
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