Erdoğan ve Bahçeli seçimde bu illerden vazgeçti!

İttifak konusunda tarafların AK Parti ile MHP'nin ve CHP ile İYİ Parti'nin uzlaştığını aktaran Sarıkaya, dünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde hangi kentte hangi ittifak modeli üzerinde durulması gerektiği konusunun ele alındığını ve partilerin çalışmalara başladığını yazdı. Sarıkaya, bu kapsamda AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadri Durmaz'ın bir süre önce de gerçekleştirdikleri görüşmeyi resmi olarak da sürdüreceğini, illeri ve hangi model ittifakın uygulanacağını kararlaştıracağını belirtti.

MHP ADANA'DAN, AK PARTİ OSMANİYE'DEN VAZGEÇTİ



İstanbul, Ankara ve İzmir’de Büyükşehir adaylarının AK Parti’den olacağını ifade eden Sarıkaya, Bahçeli’nin “üzerinde müzakere edilebilir” diyerek ortaya koyduğu, “herkes ilini korusun, diğer bölgelerde yarışılsın” talebinde de esneme olduğunu yazdı. AK Parti tarafından, “MHP aday ismini belirlesin, o isim AK Parti listesinden aday gösterilsin, seçilince istifa edip partisine geçsin” formülünün getirildiğini belirten Sarıkaya, MHP'nin modele sıcak bakmadığını, bazı iller üzerinde uzlaşı sağlanarak gidilmesi konusunda karar aldığını aktardı. MHP'nin baştan talep ettiği iller arasında farklılık olabileceğini ifade eden Sarıkaya, AK Parti ısrarcı olunca MHP'nin Adana'yı devre dışı bıraktığını, AK Parti'nin ise buna karşılık Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de hiç aday çıkarmama kararı aldığını yazdı.