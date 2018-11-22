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Erdoğan ve Bahçeli seçimde bu illerden vazgeçti!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.11.2018 08:07 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü "Yerelde ittifakta çoklu model…" başlıklı yazısında, Mart 2019 yerel seçimine ilişkin kulis bilgilerini yazdı. Dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesinde ittifak modeli ve uygulanacağı iller konusunun konuşulduğunu belirten Sarıkaya, MHP'nin baştan talep ettiği illerin değiştiğini, AK Parti'nin Osmaniye'de, MHP'nin ise Adana'da aday göstermeyebileceğini iddia etti.

İttifak konusunda tarafların AK Parti ile MHP'nin ve CHP ile İYİ Parti'nin uzlaştığını aktaran Sarıkaya, dünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde hangi kentte hangi ittifak modeli üzerinde durulması gerektiği konusunun ele alındığını ve partilerin çalışmalara başladığını yazdı. Sarıkaya, bu kapsamda AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadri Durmaz'ın bir süre önce de gerçekleştirdikleri görüşmeyi resmi olarak da sürdüreceğini, illeri ve hangi model ittifakın uygulanacağını kararlaştıracağını belirtti.

MHP ADANA'DAN, AK PARTİ OSMANİYE'DEN VAZGEÇTİ

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Büyükşehir adaylarının AK Parti’den olacağını ifade eden Sarıkaya, Bahçeli’nin “üzerinde müzakere edilebilir” diyerek ortaya koyduğu, “herkes ilini korusun, diğer bölgelerde yarışılsın” talebinde de esneme olduğunu yazdı. AK Parti tarafından, “MHP aday ismini belirlesin, o isim AK Parti listesinden aday gösterilsin, seçilince istifa edip partisine geçsin” formülünün getirildiğini belirten Sarıkaya, MHP'nin modele sıcak bakmadığını, bazı iller üzerinde uzlaşı sağlanarak gidilmesi konusunda karar aldığını aktardı. MHP'nin baştan talep ettiği iller arasında farklılık olabileceğini ifade eden Sarıkaya, AK Parti ısrarcı olunca MHP'nin Adana'yı devre dışı bıraktığını, AK Parti'nin ise buna karşılık Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de hiç aday çıkarmama kararı aldığını yazdı.

"BÜYÜK MERKEZ İLÇELERİ MHP'YE VERİLEBİLİR"

Sarıkaya, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mersin, Manisa büyükşehirleri ile birlikte Ankara’da MHP’nin elinde tuttuğu Polatlı ve Etimesgut’a, örneğin Yenimahalle gibi yeni bir büyük ilçenin daha eklenmesi modeli de ileri sürülen ittifak modeli arasında. İstanbul, İzmir’in yanı sıra; Antalya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ’da AK Partili adayla gidilmesi kaydıyla, büyük merkez ilçelerinin MHP’ye terk edilmesi de dile getirilen bir diğer formül.

MHP VE AK PARTİ BAZI İLLERDE ADAY GÖSTERMEYEBİLİR

Belediye Meclislerinde de MHP’nin, ağırlığını hissedeceği sayıda üyeye sahip olacağına vurgu yapılıyor. Anlaşılan o ki, her iki parti de birlikte olunduğu anda kazanılabilecek bölgeler üzerinde duruyor; iki partinin tek başına alabileceği yerlerde ise biri diğerinin yerine çekilme yoluna gitmesi üzerinde duruluyor. Örneğin Gaziantep, Şanlıurfa’da MHP aday çıkarmazken, Osmaniye gibi Mersin, Manisa ve Isparta’da da AK Parti aday göstermeyebilir. Ancak bunlar üzerinde kesin bir sonuca varılmış değil; kurmayların görüşmesi sonrası liderlere sunacakları rapor bunu tayin edecek; daha sonra iki lider bir araya gelip açıklamada bulunacak."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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Yandaş medyanın işiğ gücü yerel seçim için akp kimleri düşünüyor yok adaylar bunlar şunlar diye yazı yazıyorlar. Birazda ülkenin ve halkın gerçek sorunlarını yazın, ekonomi ne durumda bunları yazın, sınırımızdaki Suriyenin terör örgütleriyle dolması bunları yazın, dış siyaset, mülteci sorunu bunları yazın. Yazamıyorsunuz çünkü sizin gerçek işiniz borazanlık yapmak gazetecilik değil
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