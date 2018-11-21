Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde ortak aday çıkarabilir

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre, ittifak formüllerinin ana ekseninde iş birliğinin tüm Türkiye'de değil, bazı illerde yapılması yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Tekirdağ'da iş birliğine kesin gözüyle bakılıyor. İş birliği çerçevesinde bazı illerde iki parti tarafından ortak aday çıkarılacak.

BAHÇELİ: GÜNDEMİ RANDEVU SAHİBİ BELİRLER



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü MHP Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Erdoğan Bahçeli görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama ise doğrudur. Bizim böyle bir açıklamamız yok. Ama yarın Cumhurbaşkanı ile 16.00'da görüşme gündeme gelirse katılabiliriz" dedi. Görüşmenin gündeminin sorulması üzerine Bahçeli, "Gündemi davet sahibi belirler. Davet edilen yere gündem ile gidersek başka olur. O da MHP'ye yakışmaz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ARAMIZDA GÖRÜŞECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün AK Parti Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, seçim ittifakının günündeyse gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, ”Seçim ittifakıyla ilgili öyle zannediyorum ki her iki lider masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, yapılabilir bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bana göre tabanların beklentisidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.