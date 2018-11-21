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Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde ortak aday çıkarabilir

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 07:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştireceği görüşmede, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimde ittifak yapılmasına kesin gözüyle bakılan beş ilin konuşulacağı iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre, ittifak formüllerinin ana ekseninde iş birliğinin tüm Türkiye'de değil, bazı illerde yapılması yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Tekirdağ'da iş birliğine kesin gözüyle bakılıyor. İş birliği çerçevesinde bazı illerde iki parti tarafından ortak aday çıkarılacak.

BAHÇELİ: GÜNDEMİ RANDEVU SAHİBİ BELİRLER

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü MHP Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Erdoğan Bahçeli görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama ise doğrudur. Bizim böyle bir açıklamamız yok. Ama yarın Cumhurbaşkanı ile 16.00'da görüşme gündeme gelirse katılabiliriz" dedi. Görüşmenin gündeminin sorulması üzerine Bahçeli, "Gündemi davet sahibi belirler. Davet edilen yere gündem ile gidersek başka olur. O da MHP'ye yakışmaz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ARAMIZDA GÖRÜŞECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün AK Parti Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, seçim ittifakının günündeyse gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, ”Seçim ittifakıyla ilgili öyle zannediyorum ki her iki lider masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, yapılabilir bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bana göre tabanların beklentisidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"MHP ÇOK FARKLI BİR TERCİH YAPTI"

Devlet Bahçeli'nin yerel seçimde ittifak yapılmayacağının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ekim’de yaptığı konuşmada “Milletimizin bize emaneti olan cumhur ittifakını günlük siyasi tartışmaların üzerinde tutmak istedik. Gördük ki MHP kendisi için çok farklı bir tercih yaptı. Saygı duyarız. Söyleyeceğimiz tek şey; yerel seçimlerde madem ki ‘biz yolumuza’ diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz” demişti.


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